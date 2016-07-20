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    Данни вернется в строй «Зенита» в феврале 2017 года

    Полузащитник «Зенита» Мигель Данни восстановится от травмы к февралю следующего года. Об этом сообщил защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито. Напомним, что португалец получил повреждение крестообразных связок в матче прошлого сезона со «Спартаком».

    – Вы вспомнили Данни. Расскажите тогда, как дела у вашего лучшего друга?

    – Он продолжает работать и работает очень много. Насколько я знаю, планируется, что он будет готов к февралю. Да, это очень непростая травма, но мы его очень ждем. Он очень важен.

    – Матчи на сборах он смотрел?

    – Да, он мне после каждой игры пишет сообщение с кучей вопросов. Мы много общаемся, мы как братья. Поэтому мы всегда на связи. И приятно, что уже очень скоро, буквально через несколько дней, он вернется в Петербург.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2016 12:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6297

      порт 20 июля 2016, 16:04

      А к тому времени останется три месяца до конца контракта.

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 20 июля 2016, 15:04

      Скорей возвращайся, Данни!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 июля 2016, 14:36

      Единственный чел, который заслуживает уважение в зените.
      Остальные шлак

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > REDWHITE_ 20 июля 2016, 15:07

      По твоему Семак,Зырянов,Анюков,Кержаков,Ломбертс,Кришито да и многие другие не заслуживают уважения!?!?эти люди уже вписали свои имена в историю нашего футбола, сам ты шлак!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 20 июля 2016, 13:42

      не повезло парню с евро((( он отличный игрок

      2
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