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    Погребняк отказал «Уфе» и «Томи»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о последних трансферных новостях своей команды.

    «Для Павла Погребняка ищем клуб, соответствующий его амбициям, и он ищет. Как вы знаете, были предложения от «Уфы» и «Томи», но Павла они не устроили. Сейчас мы ждем. Если новый клуб не удастся найти, заявим его за команду.

    Бюттнер тренируется с нами, но хочет уйти, он не хочет выступать в первой лиге. Агент ищет ему клуб. Живоглядов, скорее всего, в ближайшее время подпишет контракт с клубом премьер-лиги.

    Ротенберг? Он восстанавливается после травмы. Когда выздоровеет, главный тренер примет по нему решение», – рассказал Орещук.

    Источник: ТАСС

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    20.07.2016 11:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 20 июля 2016, 16:21

      А что вы все раздули то? Что такого, что он хочет заработать денег? Ему скоро 33, в сборную давно не вызывался. В свое время отыграл хорошо в рфпл и на евро. Ему не 22 года, когда надо карьеру строить, он уже заканчивает ее. Все футболисты под конец карьеры рубят бабки. или думаете в МЛС, в Катар и т.д. едут чтоб карьеру там создать? За бабосом едут. А Павел не исключение. Нафиг ему играть за уфу, если в динамо норм платят. Какая разница то? что на фнл никто не ходит, что на рфпл никто не ходит. Платят норм и доволен.

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      Рейтинг: +312

      Zly 20 июля 2016, 12:51

      Правильно замечено, хрен он пойдет в другой клуб, который не станет платить ему такую зп, как Динамо. С футболом закончено, теперь бизнес

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