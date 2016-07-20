Погребняк отказал «Уфе» и «Томи»

А что вы все раздули то? Что такого, что он хочет заработать денег? Ему скоро 33, в сборную давно не вызывался. В свое время отыграл хорошо в рфпл и на евро. Ему не 22 года, когда надо карьеру строить, он уже заканчивает ее. Все футболисты под конец карьеры рубят бабки. или думаете в МЛС, в Катар и т.д. едут чтоб карьеру там создать? За бабосом едут. А Павел не исключение. Нафиг ему играть за уфу, если в динамо норм платят. Какая разница то? что на фнл никто не ходит, что на рфпл никто не ходит. Платят норм и доволен.
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о последних трансферных новостях своей команды.
«Для Павла Погребняка ищем клуб, соответствующий его амбициям, и он ищет. Как вы знаете, были предложения от «Уфы» и «Томи», но Павла они не устроили. Сейчас мы ждем. Если новый клуб не удастся найти, заявим его за команду.
Бюттнер тренируется с нами, но хочет уйти, он не хочет выступать в первой лиге. Агент ищет ему клуб. Живоглядов, скорее всего, в ближайшее время подпишет контракт с клубом премьер-лиги.
Ротенберг? Он восстанавливается после травмы. Когда выздоровеет, главный тренер примет по нему решение», – рассказал Орещук.