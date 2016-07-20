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    «Крылья Советов» провели тренировку на базе «Генка»

    Накануне вечернюю тренировку «Крылья Советов» провели на одном из полей, расположенном рядом с главной ареной футбольного клуба «Генк». Несмотря на жару в 40 градусов, занятие получилось интенсивным и длилось более двух часов. Футболисты занимались скоростной и силовой работой, а также выполняли упражнения с мячами.

    Специально на тренировку пришли игроки «Генка», которым на днях предстоит сыграть в Лиге Европы. Одним из самых заинтересованных был защитник Анеле из ЮАР, который в 2011-м году, будучи капитаном «Генка», стал чемпионом Бельгии при Франке Веркаутерене. Стоит отметить, что год назад он мог оказаться в Самаре, но решил продолжить карьеру в Европе.

    В среду самарцам предстоит провести еще два занятия на этом поле.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    20.07.2016 09:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 июля 2016, 09:53

      Удачи а игре

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