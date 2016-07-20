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    Джуричич близок к переходу в «Сампдорию»

    Полузащитник «Бенфики» Филип Джуричич в текущее межсезонье сменит клуб футбольную прописку на Италию. В его услугах проявляет серьезную заинтересованность «Сампдория». Сумма трансфера может составить около 6 миллионов евро. Его действующий контракт с португальским клубом рассчитан до середины 2018 года. На днях игрок должен отправиться в Рим для прохождения медицинского обследования.

    В прошедшем сезоне Джуричич выступал на правах аренды в «Андерлехте», где провел 20 матчей. В них он отметился одним забитым голом, а также четырьмя результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    20.07.2016 08:57
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