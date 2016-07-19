Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витсель продолжает работать по программе «Зенита»

    Тренер «Зенита» по физподготовке Карло Николини рассказал о подготовке к новому сезону полузащитника Акселя Витселя. В частности, даже находясь в отпуске, он работает по программе, составленной Николини.

    «С Витселем мы на связи каждый день. И даже если у него отпуск, он все равно работает по той программе, которую мы ему дали. Уйдет ли он куда-то или нет – вопрос не ко мне. Но наша задача заключается в том, чтобы он вернулся в Петербург и был готов работать. Сыграет он с ЦСКА или нет – это опять же вопрос не ко мне. Но растерять форму за две недели, которые он получил на восстановление, невозможно. И если следовать программе и заниматься, то он будет готов. Обещать чего-то я, конечно, не могу – нам для начала надо встретиться. Но Витсель – очень важный футболист, умный парень и настоящий профессионал. И он понимает, что где бы он ни оказался, ему нужно быть в хороших кондициях», – рассказал Николини.

    Напомним, Витсель близок к уходу из «Зенита». На него претендует несколько европейских клубов.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2016 18:16
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 20 июля 2016, 11:29

      продайте уже куда нибудь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 19 июля 2016, 23:54

      Видимо с его запросом в 7 миллионов евро в год , все команды уже передумали .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 19 июля 2016, 23:40

      Да пора бы уже уйти. А то все топчется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 19 июля 2016, 19:58

      ну-ну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 19 июля 2016, 19:54

      давай суперкубок на прощание забирай и катись !!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 19 июля 2016, 19:33

      Уезжай Аксель!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 19 июля 2016, 19:19

      Оставайся Аксель !!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11