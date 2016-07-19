Ибрагимович и Марсьяль не попали в состав «МЮ» на поездку в Китай

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал имена 25 футболистов, которые примут участие в предсезонном туре по Китаю. Стоит отметить, что самое громкое приобретение на данный момент «МЮ» в это межсезонье Златан Ибрагимович не попал в данный список. Как и другой нападающий – Антони Марсьяль.

Полный список выглядит следующим образом:

Де Хеа, Ромеро, Джонстон, Байи, Блинд, Фосу-Менса, Джонс, Макнейр, Рохо, Шоу, Смоллинг, Туанзебе, Валенсия, Кэррик, Эррера, Янузай, Лингард, Мата, Депай, Мхитарян, Перейра, Янг, Кин, Рэшфорд, Руни.