Ибрагимович и Марсьяль не попали в состав «МЮ» на поездку в Китай

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал имена 25 футболистов, которые примут участие в предсезонном туре по Китаю. Стоит отметить, что самое громкое приобретение на данный момент «МЮ» в это межсезонье Златан Ибрагимович не попал в данный список. Как и другой нападающий – Антони Марсьяль.
Полный список выглядит следующим образом:
Де Хеа, Ромеро, Джонстон, Байи, Блинд, Фосу-Менса, Джонс, Макнейр, Рохо, Шоу, Смоллинг, Туанзебе, Валенсия, Кэррик, Эррера, Янузай, Лингард, Мата, Депай, Мхитарян, Перейра, Янг, Кин, Рэшфорд, Руни.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»