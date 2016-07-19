Оганесян: «В футболе уже не такие жесткие порядки, как прежде»

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян признал, что раньше от футболистов требовали больше в вопросах дисциплины и распорядка дня.



«В бытность игроком ощущал на себе строгость порядков: поднимали не позднее восьми утра. Организм еще не проснулся, а ты уже вдруг оказываешься на зарядке. И потом всех в обязательном порядке ведут на завтрак... Конечно, теперь в футболе не такие жесткие порядки. На завтрак мы приходим около девяти часов, и не строем. Распорядок дня соблюдать необходимо, но главное – правильно восстанавливать силы. Желательно, чтобы между первой и второй тренировками у ребят не было повода тратить силы или эмоции. Ну и после отбоя, в 23:00, должны царить покой и тишина.



Понятно, что мы уже наигрываем состав. Игроки должны проявлять себя не только на тренировках, но и в матчах. 19-го числа мы проведем второй контрольный матч на сборе, с чешской «Викторией». Тренеры по-разному формулируют задачи на спарринги, когда старт чемпионата совсем рядом. Кто-то хочет обязательно выиграть, потому что оптимальный состав уже есть, и важно обеспечить хороший настрой. Или: не так важен результат, важна скорость, взаимодействие. Мы формулируем иначе: хочется сохранить оптимальный состав, чтобы ребята не получили травм. Сыгранность, навыки, физическое состояние – в любом случае это прибавится в хорошей игре», – сказал специалист в интервью Клубу болельщиков «Локомотива».