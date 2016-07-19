Мексика выиграла чемпионат мира для бездомных

Сборные Мексики триумфовали на 14-м чемпионате мира по футболу среди бездомных, который проходил в Глазго (Шотландия). Здесь победили как мужская, так и женская сборные этой страны. Отметим, что именно мексиканцы были действующими обладателями трофея.



Женская команда в финальной игре турнира разгромила сборную Киргизии со счетом 5:0, а мужская сборная обыграла бразильцев со счетом 6:1.



На чемпионате мира сыграло более 500 игроков из 52 стран мира.