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    Мексика выиграла чемпионат мира для бездомных

    Сборные Мексики триумфовали на 14-м чемпионате мира по футболу среди бездомных, который проходил в Глазго (Шотландия). Здесь победили как мужская, так и женская сборные этой страны. Отметим, что именно мексиканцы были действующими обладателями трофея.

    Женская команда в финальной игре турнира разгромила сборную Киргизии со счетом 5:0, а мужская сборная обыграла бразильцев со счетом 6:1.

    На чемпионате мира сыграло более 500 игроков из 52 стран мира.

    Источник: BBC

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    19.07.2016 08:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июля 2016, 13:29

      Из очень многих
      Русские - чемпионы по футболу на песке
      И среди безногих...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 19 июля 2016, 09:35

      триумфовали? это что за новое слово...одержали триумф

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > hellkid 19 июля 2016, 11:18

      Стали триумфаторами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 июля 2016, 09:26

      Даешь бомжей в нашу сборную!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 19 июля 2016, 09:11

      Слились наши бы на групповом этапе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 июля 2016, 09:09

      Даже если играли,думаю,опозорились и там(

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 19 июля 2016, 08:53

      Наши играли?

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > семенчик 19 июля 2016, 10:56

      наши бомжи бронзу взяли!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > семенчик 19 июля 2016, 11:33

      Наши бомжи устраивали драки на стадионах и в городе. У наших специализация такая.

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