Балахнин о Кокорине и Мамаеве: «Сначала подумай, потом сделай»

Тренер сборной России Сергей Балахнин оценил поступок Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые «отметились» в одном из ресторанов в Монте-Карло.



«Нужно думать, прежде чем что-то делать. Такие вещи вызывают у народа, который ты в принципе на поле защищаешь, возмущение.



Видел ли я ролик, снятый в клубе Twiga? Да. Было неприятно. Читал потом много версий: что сумма по чеку меньше, еще что-то. Но в любом случае – сначала подумай, потом сделай.



Стоило ли им в принципе посещать подобные заведения? Я, наверное, такой старомодный, но после Евро вообще не было желания куда-то ходить. Да и, честно говоря, стыдно», – рассказал он.