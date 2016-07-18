Источник: «Говорить, что Черчесов будет главным тренером сборной, преждевременно»

Источник, знакомый с ситуацией, прокомментировал информацию о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России.

«Черчесов – единственный тренер, с которым РФС сейчас ведет переговоры, они находятся на заключительной стадии, велика вероятность, что именно он возглавит сборную России. Но говорить, что он на 100% будет новым главным тренером команды, преждевременно, остались нюансы, которые еще не согласованы. Возможно, окончательная договоренность будет достигнута в самое ближайшее время», – заявил источник.