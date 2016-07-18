Роналду пропустит два стартовых матча Ла Лиги

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вынужден будет пропустить два стартовых матча испанской Ла Лиги. Это встреча 21 августа с «Реал Сосьедад» и 28 августа с «Сельтой». Кроме этого, португалец пропустит матч национальной команды и в квалификации чемпионата мира-2018 против Швейцарии, который состоится 6 сентября.

Роналду получил растяжение боковой связки колена в финале Евро-2016 против Франции (1:0). Он был заменен в середине первого тайма. Сейчас футболист проходит все необходимые медицинские процедуры для скорейшего восстановления.