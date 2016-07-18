Семак: «Новому тренеру сборной России придется гораздо сложнее»

Тренер «Зенита» Сергей Семак, который был помощником Леонида Слуцкого на Евро-2016 в составе сборной России, уверен, что новому главному тренеру национальной команды придется сложно на этому посту после провала на Евро-2016.

– Можете представить, что ждет следующего главного тренера сборной?

– Ему, наверное, придется еще сложнее. Например, с точки зрения комплектования – на некоторых позициях ситуация катастрофическая. Но ведь человек придет, чтобы работать, строить команду. Перед ним и сборной будут ставиться определенные задачи. Правда, до чемпионата мира нет официальных матчей, однако жизнь все равно пойдет своим чередом. Возможно, появятся новые имена. Все это станет понятно в рабочем процессе. Будем верить, надеяться и ждать – как всегда.

– Вы были помощником при Капелло и Слуцком. Если вас позовет новый тренер, пойдете?

– Тут очень много нюансов. Должно быть доверие, понимание. Ведь у главного очень много задач плюс ответственность за окончательные решения, результат. Поэтому помощь ему может быть нужна в разных моментах. В тренировочном процессе, в анализе игр. Но в первую очередь вы должны быть единомышленниками, но при этом ассистент не должен бояться высказывать свое мнение. Это тоже важно.

– Виталий Мутко дал понять, что с новым тренером сборной желательно определиться к первому туру чемпионата России. Действительно нужно торопиться?

– Есть календарь товарищеских встреч, необходимо собирать команду. Чем их больше, тем больше игроков просмотрит тренер. Необходим штаб, который будет помогать отслеживать футболистов, анализировать их выступления в чемпионате. Работы очень много. Поэтому, конечно, чем быстрее произойдет назначение, тем лучше. Это ведь только кажется, что до ЧМ-2018 еще два года. А если мерить в матчах, то приблизительно 17 или чуть больше – не уж так много.