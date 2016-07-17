Йиранек не намерен завершить карьеру и хочет выступать в России

Бывший защитник «Томи» Мартин Йиранек рассказал о своих планах на будущее. Напомним, что в конце прошлого сезона у 37-летнего чеха закончился контракт с томским клубом и теперь он является свободным агентом.

«Хочется продолжать играть. Варианты есть, но конкретных предложений пока нет. Приоритет – Россия, ведь в этой стране я провел почти всю карьеру. Если не получится, то могу вернуться домой. О завершении карьеры даже не думаю, чувствую в себе силы играть, здоровье позволяет еще выходить на поле», – сказал Йиранек.