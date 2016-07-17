Тотти: «Если «Рома» выиграет скудетто, то я завершу свою спортивную карьеру»

Многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти заявил о готовности завершить спортивную карьеру. При этом футболист отметил, что повесит бутсы на гвоздь, если его команда выиграет в этом сезоне скудетто.

«Я провел в команде потрясающие 25 лет. За это время всякое происходило – и хорошее и ужасное. Я старался как мог, чтобы держать высоко цвета «Ромы». В целом доволен своей карьерой. Если мы выиграем скудетто в этом сезоне, то я точно покидаю футбол», – заявил Тотти.