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    Тотти: «Если «Рома» выиграет скудетто, то я завершу свою спортивную карьеру»

    Многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти заявил о готовности завершить спортивную карьеру. При этом футболист отметил, что повесит бутсы на гвоздь, если его команда выиграет в этом сезоне скудетто.

    «Я провел в команде потрясающие 25 лет. За это время всякое происходило – и хорошее и ужасное. Я старался как мог, чтобы держать высоко цвета «Ромы». В целом доволен своей карьерой. Если мы выиграем скудетто в этом сезоне, то я точно покидаю футбол», – заявил Тотти.

    Источник: Football Italia

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    17.07.2016 11:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 17 июля 2016, 16:25

      Франческо ещё Месси с Рональдиком переиграет.

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 17 июля 2016, 12:49

      Ну как минимум еще сезонов 5 сыграет:D

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 17 июля 2016, 12:32

      Эхх,Тотти...Тотти...

      0
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      Рейтинг: +93

      barbardir 17 июля 2016, 11:52

      Наконец-то стало известно, что Тотти будет играть вечно

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