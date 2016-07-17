Кононов: «Молодые игроки выдержали сборы, это радует»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов дал оценку проделанной работе на втором сборе. Специалист отметил и хороший уровень игры своих подопечных в матче с «Удинезе» (2:2).

«Первый итог — хорошо провели сборы. Имею в виду отношение игроков к работе, большой объем проделанной тактической работы и улучшение функциональной готовности перед стартом сезона. Мы провели шесть игр, почти все игроки здоровы, не считая небольших травм. Думаю, подготовку в Краснодаре начнем уже всей командой.

Что касается сегодняшней игры, меня порадовало, что при 0:2 мы держали соперника в напряжении, создавали моменты и забили два гола, могли даже выиграть, но попали в штангу. Хорошая получилась игра. Сейчас наша задача — дальше продолжать подготовку к матчам РФПЛ и Лиги Европы.

Молодые игроки выдержали сборы, это радует. Они провели все тренировки, с каждой игрой набирались опыта и знаний. Им надо дальше расти, работать», — заявил Кононов.