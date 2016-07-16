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    Журналист: «Игуаин почти наверняка окажется в «Арсенале»

    Форвард «Наполи» Гонсало Игуаин близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в АПЛ. По информации журналиста Франческо Марчано, игрок, по всей вероятности, перейдет в «Арсенал».

    «Сейчас слухи отправляют Игуаина в «Ювентус». Но есть уверенность, что в итоге Пипита покинет Серию А. Почти наверняка он перейдет в «Арсенал».

    В данный момент «канониры» готовы заплатить 50 миллионов евро плюс Жиру. «Арсенал» пытается продать игроков, чтобы иметь деньги на новые трансферы, поэтому лондонский клуб может увеличить финансовую часть предложения», – сказал Марчано.

    Напомним, Игуаин связан контрактом с «адзурри» до 2018-го года. Сумма отступных за аргентинца составляет 94 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    16.07.2016 17:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 16 июля 2016, 19:09

      Сколько раз уже это слышали..пока не будет официально объявлено, не поверю))

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