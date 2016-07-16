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    Навас прибыл в расположение «Ростова»

    Защитник «Ростова» Сесар Навас прибыл в расположение желто-синих, которые проводят предсезонный сбор в Австрии. 36-летний ветеран уже успел провести тренировку с остальными игроками ростовчан.

    Напомним, соглашение испанца с «Ростовом» подошло к концу по завершении прошедшего сезона. О ходе переговоров касательно нового контракта никакой информации нет. Игрок отсутствовал на первом сборе ростовской команды.

    В минувшем розыгрыше РФПЛ Навас принял участие в 28 играх, заработав семь желтых карточек.

    Источник: ФК «Ростов»

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    16.07.2016 17:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -256

      balaton78 16 июля 2016, 17:45

      Это очень хорошо!

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская > balaton78 17 июля 2016, 02:04

      Ещё как хорошо, такими защитниками, которых у нас РФПС раз-два и обчелся, "Ростов" не должен упустить момент о продлении контракта

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