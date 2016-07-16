Гендиректор «Анжи»: «Положительно отношусь к смене лимита на «10+15»

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев высказался по поводу возможных изменений в лимите на легионеров. По его мнению, схему, не принесшую результата, нужно менять. Напомним, в прошлом сезоне в РФПЛ действовал лимит «6+5». Сегодня появилась информация, что этот вариант может быть заменен на «10+15» (10 легионеров и 15 россиян в заявке клуба на сезон без ограничений на поле).

«Мои мысли по поводу возможного принятия новой системы лимита самые положительные. Я придерживаюсь такой мысли, что если какие-то схемы работали на протяжении длительного времени и не показали своей эффективности, то их, наверное, надо менять. Это логично.

Если бы нынешние схемы работали, то давно бы дали положительный эффект российскому футболу. А если мы ничего не будем делать, то ничего и не изменится. И использовать методы, которые уже себя не оправдали – заблуждение», – сказал подчеркнул Кораблев.