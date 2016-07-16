Семак: «Выступить на другом уровне на Евро-2016 мы не могли»

Тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением о неудачном выступлении сборной России на Евро-2016.

– Были проблемы абсолютно разного характера. Начнем с состава. На Euro не смогли поехать два ключевых исполнителя средней линии – Денисов и Дзагоев. Найти им равноценную замену не удалось. Все нормально справлялись, но пришлось преобразовывать ту модель, что применялась по ходу отборочного турнира. Считаю, Леонид Викторович все правильно по этому поводу сказал. В тех же товарищеских матчах готовились одни сочетания футболистов, получилось же по-другому.

В итоге по ходу турнира наша игра поменялась. Должен был быть хороший контроль мяча – не получилось. Нападающим Смолову и Кокорину пришлось брать на себя большие объемы работы. Как результат – атакующей линии не хватало свежести, которая была нужна. А это опять же связано с тем, что не так, как хотелось бы, контролировали мяч.

– Какой главный вывод сделали для себя из участия сборной в Euro?

– Чемпионат оголил проблемы нашего футбола. Их много. Объективно мы должны были выступить лучше. Провальную встречу с Уэльсом даже комментировать нечего – уступили по всем статьям, по всем показателям. С другой стороны, очень расстраивает понимание того, что в целом выступить на кардинально другом уровне мы не могли. По ряду объективных причин, от нас абсолютно не зависящих.

Но отрицательный опыт – это тоже опыт. Правда, наша сборная в принципе, к сожалению, редко балует своих болельщиков хорошими результатами. Это – глубинная проблема. В одночасье ее не решишь. Даже отборочные циклы ни у одного тренера легко не складывались. Будь то Хиддинк, Капелло или Адвокат. И нельзя сказать, что раньше перед крупными форумами национальная команда «на берегу» смотрелась сильнее соперников. Поэтому и ждем тех редких случаев, когда можем сыграть на максимуме, а иногда даже выше него. Увы, подобное – исключение из правил.