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    Семак: «Выступить на другом уровне на Евро-2016 мы не могли»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением о неудачном выступлении сборной России на Евро-2016.

    – Были проблемы абсолютно разного характера. Начнем с состава. На Euro не смогли поехать два ключевых исполнителя средней линии – Денисов и Дзагоев. Найти им равноценную замену не удалось. Все нормально справлялись, но пришлось преобразовывать ту модель, что применялась по ходу отборочного турнира. Считаю, Леонид Викторович все правильно по этому поводу сказал. В тех же товарищеских матчах готовились одни сочетания футболистов, получилось же по-другому.

    В итоге по ходу турнира наша игра поменялась. Должен был быть хороший контроль мяча – не получилось. Нападающим Смолову и Кокорину пришлось брать на себя большие объемы работы. Как результат – атакующей линии не хватало свежести, которая была нужна. А это опять же связано с тем, что не так, как хотелось бы, контролировали мяч.

    – Какой главный вывод сделали для себя из участия сборной в Euro?

    – Чемпионат оголил проблемы нашего футбола. Их много. Объективно мы должны были выступить лучше. Провальную встречу с Уэльсом даже комментировать нечего – уступили по всем статьям, по всем показателям. С другой стороны, очень расстраивает понимание того, что в целом выступить на кардинально другом уровне мы не могли. По ряду объективных причин, от нас абсолютно не зависящих.

    Но отрицательный опыт – это тоже опыт. Правда, наша сборная в принципе, к сожалению, редко балует своих болельщиков хорошими результатами. Это – глубинная проблема. В одночасье ее не решишь. Даже отборочные циклы ни у одного тренера легко не складывались. Будь то Хиддинк, Капелло или Адвокат. И нельзя сказать, что раньше перед крупными форумами национальная команда «на берегу» смотрелась сильнее соперников. Поэтому и ждем тех редких случаев, когда можем сыграть на максимуме, а иногда даже выше него. Увы, подобное – исключение из правил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2016 01:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 июля 2016, 10:58

      Сергей Богданович - дипломат. И его интервью - игра в поддавки с нашим футбольным гадюшником. Если бы он так действительно думал, то в футболе ему ДЕЛАТЬ БЫЛО БЫ НЕЧЕГО!

      0
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      Рейтинг: +186

      STatham 16 июля 2016, 18:41

      Опять оправдания левые пошли. "брать на себя" им пришлось. Повтор матчей посмотри и пока смотришь пиши заявление... И своим клоунам которые на поле были (кроме запасных) тоже в руки бумагу и ручку дай. И не забудь Мутко своего.

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июля 2016, 08:19

      Оказывается,что игра сборной строится на двух людях...))) Не пи пи.,Семак и не надо защищать Слуцкера и его "команду "

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 июля 2016, 07:28

      Что-то С.Семак не договаривает.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 16 июля 2016, 03:48

      Не ожидал от Семака такого) вылетели 2 игрока и что?)) на их место в сборной страны должно еще 2 быть -мы ж не сборная Гибралтара вроде,наверное и там есть полноценные замены-у нас Денисов и Дзагоев незаменимые звезды что ли? игроки топ-уровня? а матч с Уэльсом...ну что матч с Уэльсом? 2 года назад Алжир всем показал и оголил проблемы ,но выводы сделали все кроме тренеров видимо

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