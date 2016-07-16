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    Гаджиев: «Есть опасения, что «Амкару» нужно будет бороться за выживание»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился своими ожиданиями от нового сезона Премьер-лиги.

    «Конечно же, сама тренировка, сама подготовка, работа, с эмоциональной точки зрения, проходит нормально. Где-то что-то не умеем, понятно, что надо учить, тренироваться, совершенствоваться. Но в целом этот процесс позитивный. Конечно, когда передача на 2 или 3 метра неточные, ты огорчаешься. Что касается предстоящего чемпионата, есть ощущения, что будет непросто.

    Если откровенно говорить, то у меня есть опасения, что нам надо будет бороться за выживание. Вы журналисты любите говорить, что надо играть в атакующий футбол, иногда вас и специалисты подхватывают. Но, если у вас нет нормального фундамента, вы дом не построите, а фундамент — это всегда оборона. Если команды укомплектованы очень хорошо, могут за счет атаки какие-то проблемы в обороне закрыть, то командам такого уровня как мы, с таким потенциалом, необходимо хорошо играть в обороне. Мы потеряли ведущих игроков в обороне и взамен пока никого не приобрели. Приезжали к нам центральные защитники, но не для Премьер-Лиги. В связи с этим, ощущения тревожные», – заявил Гаджиев.

    Источник: Спорт FM

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    16.07.2016 00:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +281

      serhz 16 июля 2016, 16:57

      С таким то тренером больше ничего не остается - и так последние годы еле ноги от ФНЛ уносили ! -пора на место -но только чтобы и этот Гаджиев свой нос в РФПЛ не совал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 16 июля 2016, 10:32

      можно подумать , что в прошлом году мы боролись за медали ... может пока не поздно вообще сняться с Чемпионата ( сарказм )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 16 июля 2016, 09:22

      ФНЛ уже давно вам прогулы ставит.

      -2
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      Рейтинг: +988

      опус 2 16 июля 2016, 06:07

      Оптимистично !

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 16 июля 2016, 02:20

      Ну и норм,давно пора на вылет

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 16 июля 2016, 00:06

      Видимо так и будет

      -1
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