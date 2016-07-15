Кириченко: «Ростов» не хотел в соперники «Фенербахче»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал жеребьевку 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в результате которой донской команде в соперники попался бельгийский «Андерлехт».

«Понятно, что, оказавшись в числе несеянных, мы в любом случае попадаем на команду выше нас классом. Единственное, не хотелось получить в соперники «Фенербахче». У них очень приличный состав, и между нашими странами непростые взаимоотношения. Там тяжеловато играть. Это видно даже на примере «Локомотива».

Про «Андерлехт» сейчас знаю очень мало. Но у нас есть время. Мы разберем их игру, найдем информацию и хорошо подготовимся к этому соревнованию», – заявил Кириченко.