В «Анжи» не подтвердили слухи об уходе Максимова

Глава пресс-службы «Анжи» Ислам Абакаров не подтвердил информацию о том, что клуб прекратил сотрудничество с полузащитником Ильей Максимовым.

«Максимов является игроком «Анжи». Если бы он расторг контракт, то информация появилась бы на официальном сайте.

У него была травма сухожилия пальцев стопы. Врачи рассказали, что до 20 июля игрок будет ходить с гипсом. Сбор заканчивается 24 июля. Поэтому вряд ли Максимов присоединится к команде в Австрии», — сказал Абакаров.