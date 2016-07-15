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    В «Анжи» не подтвердили слухи об уходе Максимова

    Глава пресс-службы «Анжи» Ислам Абакаров не подтвердил информацию о том, что клуб прекратил сотрудничество с полузащитником Ильей Максимовым.

    «Максимов является игроком «Анжи». Если бы он расторг контракт, то информация появилась бы на официальном сайте.

    У него была травма сухожилия пальцев стопы. Врачи рассказали, что до 20 июля игрок будет ходить с гипсом. Сбор заканчивается 24 июля. Поэтому вряд ли Максимов присоединится к команде в Австрии», — сказал Абакаров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2016 09:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      rnm 15 июля 2016, 11:14

      Максимов сильный игрок, тем более с российским паспортом, нельзя его отпускать, надеюсь он быстро наберет форму и в бой

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 15 июля 2016, 10:47

      Максимов в порядке будет ошибкой отпустить его

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