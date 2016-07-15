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Михайленко: «Это шанс для молодых игроков проявить себя»

15 июля 2016, 06:39

Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о том, как команда готовится к новому сезону.

«В целом настрой у нас хороший, рабочий, причем у всех футболистов без исключения — и у молодежи, и у опытных ребят. Да, ситуация в клубе нынче непростая, но мы все равно не опускаем руки. Это шанс для молодых игроков проявить себя, закрепиться в основном составе «Днепра». Уверен, как бы ситуация ни складывалась, мы отдадим все силы для победы.

Сбор организован на высоком уровне. Условия для проживания и тренировок у нас в Голландии отличные. Хочу особо отметить качество тренировочного поля, на котором занимается наша команда. На этом этапе подготовки важно прежде всего познакомить, по сути, новый коллектив с требованиями нашего тренерского штаба, выстроить игру.

В «Днепре» сейчас ведь очень много молодежи, поэтому нам нужно безотлагательно определяться с игровой моделью, совершенствовать физические качества ребят», – сказал он в интервью «Команде».

Источник: Бомбардир.ру
Днепр
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