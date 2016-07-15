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  • Роналду: «За травму обид на Пайе не держу, но мама готова была оторвать ему голову»

Роналду: «За травму обид на Пайе не держу, но мама готова была оторвать ему голову»

15 июля 2016, 01:30
5

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не держит зла на форварда команды Франции Димитри Пайе, который нанес игроку травму во время финального матча Евро-2016 (1:0).

– Признайтесь: когда вас выносили с поля в первом тайме, не верили в счастливый исход?

– Было, наверное, очень заметно со стороны, как я удручен. Слезы сами собой текли из глаз. Действительно, промелькнула мысль: все, это конец. Французы сильно начали, мы чудом не пропустили от них пару мячей в дебюте. А здесь – такой досадный случай. Я изо всех сил пытался продолжить игру. Но понял, что не могу, – и попросил замену.

– Держите обиду на Димитри Пайе, который вас сломал?

– Нет, не держу. Моя мама, когда поздравляла меня с победой, призналась: в тот момент, мол, готова была этому Пайе голову оторвать! Она подумала, что он специально вывел меня из строя.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Португалия Франция Роналду Криштиану Пайет Димитри
Комментарии (5)
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firs04
1468565230
Его еще никто не познакомил со Зверевым? отличная бы парочка получилась)))
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hunta
1468639994
..."Руки в верх, или моя мама будет стрелять"....
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