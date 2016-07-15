Роналду: «За травму обид на Пайе не держу, но мама готова была оторвать ему голову»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не держит зла на форварда команды Франции Димитри Пайе, который нанес игроку травму во время финального матча Евро-2016 (1:0).

– Признайтесь: когда вас выносили с поля в первом тайме, не верили в счастливый исход?

– Было, наверное, очень заметно со стороны, как я удручен. Слезы сами собой текли из глаз. Действительно, промелькнула мысль: все, это конец. Французы сильно начали, мы чудом не пропустили от них пару мячей в дебюте. А здесь – такой досадный случай. Я изо всех сил пытался продолжить игру. Но понял, что не могу, – и попросил замену.

– Держите обиду на Димитри Пайе, который вас сломал?

– Нет, не держу. Моя мама, когда поздравляла меня с победой, призналась: в тот момент, мол, готова была этому Пайе голову оторвать! Она подумала, что он специально вывел меня из строя.