Ласина Траоре: «Удивила неудача сборной России на Евро-2016, ведь у нее были козыри»

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, на правах аренды перешедший в ЦСКА, удивлен выступлением сборной России на Евро-2016. Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, заняв в квартете В последнее место.

– Вы наверняка следили за прошедшим чемпионатом Европы?

– Каждый день. Болел за три сборные – Португалии, Франции и России. Удивила неудача российской сборной. Ведь у нее были козыри.

– Какие же? В стране ведь маловато игроков высокого класса.

– Но они есть! Очень порадовался за Смолова, когда узнал, что он с 20 голами стал лучшим бомбардиром российского чемпионата. У него в «Анжи» не хватало игрового времени, но я всегда говорил, что это мастер, который со временем проявит себя. Приятно было видеть его в составе сборной.

– Да только болельщикам ее выступление удовольствия не доставило.

– У России была непростая группа. К тому же в современном футболе решают не только талант и техника. Есть еще удача. Видели, как прошли турнирный путь португальцы? Все матчи, можно сказать, на равных провели – и вдруг чемпионы. Никто не ожидал. Я же верил в Криштиану Роналду, фанатом которого являюсь.