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  • Сборная России опустилась ниже Албании в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась ниже Албании в обновленном рейтинге ФИФА

14 июля 2016, 11:42
24

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА. Триумфатор Евро-2016 сборная Португалии, поднялась на шестое место. Самый лучший рывок вверх показали валлийцы, которые с 26-й строчки ворвались на 11-ю.

Интересно, что россиян обогнала команда Албании, которая также выступала на Евро-2016.

1 (1). Аргентина — 1585 очков
2 (2). Бельгия — 1401
3 (3). Колумбия — 1331
4 (4). Германия — 1319
5 (5). Чили — 1316
6 (8). Португалия — 1266
7 (17). Франция — 1189
8 (6). Испания — 1165
9 (11). Бразилия — 1156
10 (12). Италия — 1155
11 (26). Уэльс — 1137

13 (11). Англия — 1107
23 (24). Словакия — 867
37. Албания — 739
38 (29). Россия — 728.

Источник: ФИФА
Россия Россия Португалия
Комментарии (24)
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Kosmotoga
1468486298
нынче модно издеваться над сборной.И ведь действительно ,ушлёпки. А так как мы не будем играть отборочные на ЧМ а лишь только товарищеские, то мы опустимся ещё ниже и как правило при жеребьёвке будем попадать в ещё более сильные по составу группы .Скорее бы уже умер футбол в стране.
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Krasnodar 123
1468486652
МУТКО В ОТСТАВКУ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УД!
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rnm
1468488470
Скоро в России будет любительский футбол как в Андорре
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Garrincha58
1468489056
г*вно не тонет
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111ax
1468492042
а по зарплатам при этом какое? было бы интересно узнать
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richi
1468492518
Бельгия то с какого на 2-м? Бредовый как всегда у них рейтинг. Нечего на него и внимание обращать.
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serghio1990
1468495386
интересно каким образом бельгийцы выше немцев???
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Бмв525
1468497917
Если помните то когда-то в 2008 году Россия была на 11 месте . Вот такие вот дела за 8 лет опустились на 27 позиции
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Lukasch2000
1468500441
Я вообще удивлен, что эти амёбы в 100 сборных мира входят!!
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Недовольный
1468534834
распечатайте плз конец списка,где-то там место нашей нищебродной сбродной
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