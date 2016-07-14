Сборная России опустилась ниже Албании в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА. Триумфатор Евро-2016 сборная Португалии, поднялась на шестое место. Самый лучший рывок вверх показали валлийцы, которые с 26-й строчки ворвались на 11-ю.
Интересно, что россиян обогнала команда Албании, которая также выступала на Евро-2016.
1 (1). Аргентина — 1585 очков
2 (2). Бельгия — 1401
3 (3). Колумбия — 1331
4 (4). Германия — 1319
5 (5). Чили — 1316
6 (8). Португалия — 1266
7 (17). Франция — 1189
8 (6). Испания — 1165
9 (11). Бразилия — 1156
10 (12). Италия — 1155
11 (26). Уэльс — 1137
…
13 (11). Англия — 1107
23 (24). Словакия — 867
37. Албания — 739
38 (29). Россия — 728.
Источник: ФИФА