Сборная России опустилась ниже Албании в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА. Триумфатор Евро-2016 сборная Португалии, поднялась на шестое место. Самый лучший рывок вверх показали валлийцы, которые с 26-й строчки ворвались на 11-ю.

Интересно, что россиян обогнала команда Албании, которая также выступала на Евро-2016.



1 (1). Аргентина — 1585 очков

2 (2). Бельгия — 1401

3 (3). Колумбия — 1331

4 (4). Германия — 1319

5 (5). Чили — 1316

6 (8). Португалия — 1266

7 (17). Франция — 1189

8 (6). Испания — 1165

9 (11). Бразилия — 1156

10 (12). Италия — 1155

11 (26). Уэльс — 1137

…

13 (11). Англия — 1107

23 (24). Словакия — 867

37. Албания — 739

38 (29). Россия — 728.