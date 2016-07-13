Хусаинов: «Если Слуцкий не извинится за свои слова, то ЦСКА будут судить предельно объективно»

Бывший рефери Сергей Хусаинов поделился мнением о конфликте между главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким и судейским корпусом. Напомним, ранее специалист некорректно высказался о работе российский арбитров.

– Если Слуцкий не извинится, допускаете, что судьи будут мстить ЦСКА?

– О какой-то мести речи и не идет. Если судьи настоящие мужики, будут работать по букве закона. Не с того места выбросил мяч – свисток! Не отошел на 9 метров – желтая! Долго отходите, молодой человек. Что-то сказали? Красная! Допускаю, что вот так вот предельно объективно будут судить ЦСКА.

– До сих пор комитет по этике никаких указаний рассмотреть слова Слуцкого не получил.

– В премьер-лиге матчи судят арбитры, интересы которых защищает РФС. Вот мы и посмотрим, как их будут защищать. Если господин президент РФС по одному матчу делает вывод, что нужно арбитров проверять на детекторе лжи, то давайте будем последовательны.