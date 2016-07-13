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  • Хусаинов: «Если Слуцкий не извинится за свои слова, то ЦСКА будут судить предельно объективно»

Хусаинов: «Если Слуцкий не извинится за свои слова, то ЦСКА будут судить предельно объективно»

13 июля 2016, 17:16
44

Бывший рефери Сергей Хусаинов поделился мнением о конфликте между главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким и судейским корпусом. Напомним, ранее специалист некорректно высказался о работе российский арбитров.

– Если Слуцкий не извинится, допускаете, что судьи будут мстить ЦСКА?

– О какой-то мести речи и не идет. Если судьи настоящие мужики, будут работать по букве закона. Не с того места выбросил мяч – свисток! Не отошел на 9 метров – желтая! Долго отходите, молодой человек. Что-то сказали? Красная! Допускаю, что вот так вот предельно объективно будут судить ЦСКА.

– До сих пор комитет по этике никаких указаний рассмотреть слова Слуцкого не получил.

– В премьер-лиге матчи судят арбитры, интересы которых защищает РФС. Вот мы и посмотрим, как их будут защищать. Если господин президент РФС по одному матчу делает вывод, что нужно арбитров проверять на детекторе лжи, то давайте будем последовательны.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (44)
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Димон Алма-Ата
1468420524
А до того их как судили?
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Kollljan
1468421466
Человек признался, что до этого конфликта судьи подсвистывали коням.
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Serjoga
1468422160
А до этого были льготы? Тогда понятно, почему ЦСКА чемпион в пробитии пенальти и голов из вне игры!
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ФК Зенит всея Руси
1468425124
Загадочная логика Хусаинова. А если извинится - то будут не объективно? - Как бы ни случилось, но судьи обязаны любую команду судить только объективно и никак иначе. И любые разговоры на эту тему лишь приводят к мысли, что судьи судят по понятиям и по принципу "чего левая пятка пожелала". Фе вашему спартаковскому Хусаинову.
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REDWHITE_
1468425352
Как же кони без пеналей побеждать-то будут?))) аха-ха кони без судьи - здравствуй ФНЛ!!!)))
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gennadiy
1468426682
Слуцкий прав,судьи у нас никакие.Они и так безобразно судят и НЕ ТОЛЬКО ЦСКА.У других клубов к ним вопросов очень много...Ошибок у них в каждом матче,и всё как с гуся вода,вот святоши то.
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Ris
1468427267
Слуцкого можно в принципе по судам потягать, по 282 статье.
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richi
1468428492
То есть это признание Хусаинова, что судили не объективно, а в пользу ЦСКА? Слово не воробей...
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Raider26
1468428598
Хуйсаинов, он что совсем чтоль дебил?
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Qranat
1468433129
Совершенно верно. Но у нашего футбольного барина, сидящего на двух креслах, не хватит смелости (без разрешения главного болельщика ЦСКА) дать команду рассмотреть хамство (неоднократное) в адрес арбитров. И уже задергались адм. ресурсные, пытаясь сгладить ситуацию... А извиниться даже не пытаются. Вот так и Мутко скажет, что шутку рассматривать не будут. Арбитрам урок - работайте честно в матчах с участием ЦСКА и им будет счастье - ваша помощь гинеровским халявщикам оборачивается против вас же, в виде хамства и оскорблений в нечистоплотности. А Мутко и Прядкина нужно гнать с насиженных кресел - футболом должна править спортивная составляющая, а не решалы в кабинетах задолго до начала очередного чемпионата.
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