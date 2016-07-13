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Сборная России может провести товарищеский матч с Белоруссией

13 июля 2016, 15:01
13

Сборная России в скором времени может провести товарищеский матч с командой Белоруссии. Об этом заявил первый заместитель Ассоциации белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян.

«Идет рабочий процесс по выбору контрольных матчей, в том числе и с Российским футбольным союзом. Во время чемпионата Европы-2016 общались с представителями РФС, взаимный интерес между сторонами присутствует. Говорить о том, что матч между Белоруссией и Россией состоится, пока преждевременно», – сказал Сафарьян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Беларусь
Комментарии (13)
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Тraumtanzеr
1468411848
Как раз наш уровень.
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SER-B
1468412312
Зачем? мы же с ними год назад уже встречались!!
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Ч.В.Г.
1468412740
Если так, то будут скучные 0-0
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zatonn
1468412948
Сборная Беларуси не тренировалась после окончания отбора на Евро-2016, так как нет денег. Так что, россияне будут праздновать долгожданную победу)))
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alex1951
1468413898
Не можно. А то глядишь .заразят братишек белорусских синдромом "буратинок" -начнут денех у Бацьки требовать,в раздевалку шампанское,а на поле в кроссовках гулять с барышнями.....))))
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сега8916
1468415864
нашли равного соперника
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serhz
1468418858
И кто же это за Россию будет сражаться не жалея себя ?? неужели опять не сделаем коренных выводов и перемен !!--неужели опять вся шелупонь на поле полезет ?
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koli4ka
1468420530
Думаю ооочень достойно серьйозный соперник,отнестись нужно с предельной уважухой...
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AlMann
1468422301
На картошку играют?
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84aivengo
1468430828
сборная россии-странный предмет,вроде бы есть,а вроде бы нет...
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