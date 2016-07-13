Сборная России может провести товарищеский матч с Белоруссией

Сборная России в скором времени может провести товарищеский матч с командой Белоруссии. Об этом заявил первый заместитель Ассоциации белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян.

«Идет рабочий процесс по выбору контрольных матчей, в том числе и с Российским футбольным союзом. Во время чемпионата Европы-2016 общались с представителями РФС, взаимный интерес между сторонами присутствует. Говорить о том, что матч между Белоруссией и Россией состоится, пока преждевременно», – сказал Сафарьян.