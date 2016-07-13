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    Хави Гарсия: «Лучше я туннель еще раз пройду, чем спою на испанском, как меня заставили в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия вспомнил о своем первом дне в стане сине-бело-голубых. Напомним, испанский хавбек стал игроком петербургской команды в 2014 году.

    «Когда я приехал, ребята выстроились в две колонны и сказали, что мне надо пройти между ними. Я не понимал, что происходит, но мне пришлось идти. От всех и от каждого мне досталось очень больно. Но я уже два года в «Зените», и могу сказать: я отомстил каждому, и по несколько раз.

    По правде, мне очень понравилось, как меня встретили в «Зените». Точно больше, чем в «Манчестер Сити». Меня заставили встать на стол во время обеда и перед всеми – игроками, тренерами, персоналом – спеть песню на испанском. Лучше я туннель еще раз пройду, чем петь», – сказал Гарсия.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.07.2016 13:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 июля 2016, 15:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вроде взрослые люди, всем "упакованные"... А повадки, как у шпаны из подворотни... И куда только смотрит пахан Миллер?

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 15:46

      А че, нормальная проверка. Не обиделся - наш чел!

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 июля 2016, 14:59

      Хотели петь заставить... как в анекдоте!!!!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 июля 2016, 13:12

      Мазохист

      1
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