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    Хави Гарсия мечтает сыграть против «Реала»

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассчитывает вернуться в качестве игрока на стадион «Реала», в котором он вырос как футболист.

    «Я всегда испытывал большую благодарность к этому клубу, потому что я пришел туда в 14 лет, и этот клуб воспитал меня как футболиста, как человека. И поэтому я всегда слежу за этим клубом и желаю ему удачи. Кроме тех матчей, когда я сам играю против «Реала».

    Я дебютировал в 17 лет рядом с такими звездами, как Рональдо, Роберто Карлос, Фигу. Невероятные моменты, фантастика! Я мог находиться рядом с людьми, которых раньше видел только на экране телевизора или играть ими в плейстейшн.

    Помню, как забил «Реалу» в составе «Бенфики». Это был товарищеский матч против «Реала», очень и очень хороший. По-моему, за трофей имени Эйсебио. Я тогда забил и испытал эмоции. Сейчас, надеюсь, как можно скорее снова вернуться в качестве игрока на стадион «Реала», – признался испанец.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.07.2016 11:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5

      geragera 13 июля 2016, 13:09

      второго раза не будет:)

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 13 июля 2016, 12:21

      Для того, чтобы желание Хави исполнилось, Зенит должен значительно укрепиться...

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