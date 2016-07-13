Спаллетти: «Тотти закончит с футболом только тогда, когда решит сделать это сам»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал слова президента клуба Джеймса Паллотты, который предположил, что наступающий сезон станет для Франческо Тотти последним в качестве игрока.

«У Паллотты есть свое мнение на это, но Тотти закончит с футболом только тогда, когда решит сделать это сам. Сдается мне, что это случится не в будущем сезоне. Сложно предсказывать его действия на этот счет.

Если бы Тотти ушел в этом году, то это бы уничтожило его психологически. А пока он показывает ту же статистику, что в прошлом сезоне, он будет играть», – приводит слова Спаллетти Four-Four-Two.

В прошедшем сезоне Тотти провел 13 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.