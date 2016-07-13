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    Витсель отказался от перехода в «Наполи»

    Хавбек «Зенита» Аксель Витсель, по всей вероятности, не будет выступать за «Наполи». Бельгийцу не удалось договориться с неаполитанцами об условиях личного контракта.

    Сообщается, что 27-летнему игроку было предложено четырехлетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон, и зарплата 3,2 миллиона евро в год. Данные условия футболиста не устроили. Кроме того, «адзурри» не смогли достичь компромисса с полузащитником в вопросе распределения средств от медиа-прав на использование образа футболиста.

    Отметим, что между «Зенитом» и «Наполи» трансфер был согласован. Итальянцы были готовы заплатить 22 миллиона евро плюс три миллиона бонусов. В число других претендентов на Витселя входят «Эвертон», «Ливерпуль» и «Челси».

    Источник: Football Italia

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    13.07.2016 01:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 13:37

      Я ж говорил, "замануха", когда кф. упал, кажется, с 4,0 до 1.67. Кто ж поставит наоборот, когда вот-вот оно свершится...? Игры престол (зачеркнуто) буков)).

      0
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 13 июля 2016, 12:05

      думаю когда Мистер Лень будет наконец-то продан хоть за какие-то деньги, я напьюсь на радостях

      0
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 13 июля 2016, 10:23

      Бельгийскому пешеходу теперь трудновато бегать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 июля 2016, 09:31

      Опять сорвалось и будет дальше доить Зенит, не играя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 июля 2016, 09:18

      Букмекеры путают,у них ставки на переход

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 13 июля 2016, 09:02

      В Англии получше условия предложат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2016, 08:52

      утка завтра скажут уже подписал а номер уже неделю назад выбрал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2016, 08:41

      Челси?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июля 2016, 07:52

      Что-то Витселя Китай не приглашает для игры вместе с Халком.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 июля 2016, 06:48

      Зенит рассыпается.

      2
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