Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шейдаев стал гражданином Азербайджана

12 июля 2016, 21:42
39

Экс-форвард «Зенита» Рамиль Шейдаев, перешедший сегодня в «Трабзонспор», стал владельцем паспорта гражданина Азербайджана. Об этом сообщил агент 20-летнего игрока Сергей Кушов.

«В понедельник Шейдаев получил азербайджанский паспорт. Он хочет играть за сборную Азербайджана и сейчас находится в процессе смены футбольного гражданства», – сказал Кушов.

Федерацией футбола Азербайджана был направлен запрос о смене гражданства, в настоящее время рассматриваемый ФИФА. Официальное подтверждение по этому поводу было получено от представителя организации.

Источник: «Матч ТВ»
Зенит Шейдаев Рамиль
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ч.В.Г.
1468349129
Странная логика у нашего руководства. Вначале говорят, что достойной замены нет. А когда она будет???? если нет вливания новой крови в состав? Это называется просрали!!! Рыба гниет с головы. При всем уважении к Березуцким, Игнашевичу и т.д. и т.п., но сколько можно уже!
Ответить
Стас85
1468349349
ну пи....,идиотизм какой-то,один из главных талантов золотой сборной 1996 г.р. и вот так...
Ответить
Tri
1468350066
Ну и %уй ему в рот, предатель.
Ответить
hodyrev
1468350118
Даже за россию матушку играть не хотят ахаха
Ответить
FCQ
1468350134
удачи земляк надеюсь ты будущая звезда АЗЕРБАЙДЖАНА!!!!
Ответить
Саня БУБА
1468350679
....молодежь стала заложниками в мудковской политике откатного футбо-шоу!!!!...а как бы вы поступили на месте шейдаева???...не берусь ни кого судить....кроме виталика!!!!!!
Ответить
alexfilatov
1468354330
Вот так мы и теряем футбольные таланты...
Ответить
TY13R
1468358119
кто это вообще?
Ответить
Sashka Reshetov
1468358554
А обидно ведь. Россия столько дала ему...
Ответить
Sardar69
1468365273
И сборная Россия и Зенит потеряли такого молодого и ценного игрока, который мог бы на Ч/ Мира 2018 года засверкат. Но тренера в России предпочитают игроков старожилов и молодым двери закрыты.Наглядный пример вот сборная Турция,Фатих Терим разыскал и нашел нового Арда Турана и где вы думаете, да правильно, в Норвегии.Эмре Мор, так зовут новую находку,ему всего-то 18 лет,он никогда в Турции не жил,отец у него турок, мать норвежка.Запомните это имя.Или Санчес из сборной Португалии,который был избран самым лучшим молодым игроком на недавном Ч/Европы.А футбольные чиновники в России вместе того чтобы дать дорогу молодым местным игрокам представляют гражданство никому не нужным зарубежным игрокам.Шейдаев по таланту не отстает ни от Санчеса и ни от Мора, я видел его игру на молодёжном чемпионате Европы и приглашая его в сборную Азербайджана обе стороны только выиграют.У Самедова тоже был выбор, играть в сборной Азербайджане или в сборной России.Он выбрал второй вариант и где сейчас Самедов,правильно в глубоком запасе,а ведь парень с талантом,скоро уже 30 лет,а он так и не заиграл а сборной.А в сборной Азербайджане он мог бы быть лидером и показав свой талант получил бы предложения из зарубежа.
Ответить
Главные новости
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
2
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
5
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
7
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
5
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
Все новости
Все новости
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
19:00
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
17:59
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
17:37
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
7
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
5
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
3
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
14:08
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
14:00
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+