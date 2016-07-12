Шейдаев стал гражданином Азербайджана

Экс-форвард «Зенита» Рамиль Шейдаев, перешедший сегодня в «Трабзонспор», стал владельцем паспорта гражданина Азербайджана. Об этом сообщил агент 20-летнего игрока Сергей Кушов.

«В понедельник Шейдаев получил азербайджанский паспорт. Он хочет играть за сборную Азербайджана и сейчас находится в процессе смены футбольного гражданства», – сказал Кушов.

Федерацией футбола Азербайджана был направлен запрос о смене гражданства, в настоящее время рассматриваемый ФИФА. Официальное подтверждение по этому поводу было получено от представителя организации.