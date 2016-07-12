«Вест Хэм» не готов платить Бакке пять миллионов в год

Нападающий «Милана» Карлос Бакка пока не может согласовать с «Вест Хэмом» условия личного контракта. Колумбиец хочет получать пять миллионов евро в год, в то время как «молотобойцы» готовы платить ему четыре миллиона.

Отметим, что между клубами уже есть договоренность о трансфере 29-летнего игрока, сумма которого составит 30 миллионов евро. Бакка, в свою очередь, ожидает предложения от «Валенсии» или «Атлетико», чтобы вернуться в Примеру, откуда он и перебрался в Италию.

В прошлом розыгрыше Серии А на счету Бакки 18 забитых мячей и две голевые передачи в 38 матчах.