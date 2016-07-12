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«Вест Хэм» не готов платить Бакке пять миллионов в год

12 июля 2016, 20:59

Нападающий «Милана» Карлос Бакка пока не может согласовать с «Вест Хэмом» условия личного контракта. Колумбиец хочет получать пять миллионов евро в год, в то время как «молотобойцы» готовы платить ему четыре миллиона.

Отметим, что между клубами уже есть договоренность о трансфере 29-летнего игрока, сумма которого составит 30 миллионов евро. Бакка, в свою очередь, ожидает предложения от «Валенсии» или «Атлетико», чтобы вернуться в Примеру, откуда он и перебрался в Италию.

В прошлом розыгрыше Серии А на счету Бакки 18 забитых мячей и две голевые передачи в 38 матчах.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Милан Вест Хэм Бакка Карлос
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