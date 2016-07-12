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    «Кубань» решила расстаться с Аподи

    «Кубань» приняла решение расстаться с защитником Аподи. Краснодарский клуб выставил 29-летнего игрока на продажу и планирует выручить за него порядка полумиллиона евро.

    Отмечается, что в услугах бразильца заинтересованы клубы из Испании, Франции, Португалии, а также китайский «Далянь Аэрбин».

    Аподи перебрался в стан желто-зеленых в начале текущего года, заключив соглашение на два с половиной года. В минувшем розыгрыше РФПЛ он провел 12 поединков, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2016 19:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 июля 2016, 05:57

      Дуй быстрее с Кубани

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 14 июля 2016, 15:57

      резвый футболист, но деньги нужней.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 12 июля 2016, 21:24

      В Ростов бы его к нам))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      Ris > Keeper161 12 июля 2016, 21:45

      А куда его? Маргасов хорошо прибавляет, Киреева видел скраю наигрывают.

      1
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      ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 > Ris 12 июля 2016, 22:49

      Ну Киреев полузащитник ,а Маргасов во 2 кругу маловато сыграл

      1
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      Рейтинг: +256

      Ris > RiddlerRiddler 13 июля 2016, 10:33

      Зачем бывшего игрока падалью обозвал?

      -1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 > RiddlerRiddler 13 июля 2016, 14:52

      Чертила ,рот закрой свой гнилой

      -1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 12 июля 2016, 20:31

      Шустрый футболист. Жалко мог бы усилить команду.

      0
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      Рейтинг: +171

      Мы Русские 12 июля 2016, 19:14

      За пять копеек можно брать. Не плохо себя показал.

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