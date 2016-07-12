Воронин: «Надо помнить, что иностранцы не достигли успеха в сборной России»

Экс-нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал информацию о том, что сборную Украины впервые может возглавить иностранный специалист.

«Нам надо помнить, что в соседней России работали иностранные тренеры, но они не достигли успехов. В Украине только один тренер имеет большие достижения в сборной. Это Олег Блохин, который вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира. Нам нужен тренер, который вернет успехи украинской сборной.

Если говорить конкретно по фамилиям, то можно дать шанс Андрею Шевченко. Если он имеет четкий план и стратегию развития команды, то почему бы не дать ему возможность? Тем более, что Андрей имеет большой опыт сотрудничества с выдающимися тренерами мира», – приводит слова Воронина expres.ua.