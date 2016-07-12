Матч «Спартака-2» и «Динамо» может пройти на «Открытие Арене»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов сообщил о том, что матч «Спартака-2» с «Динамо» может пройти на «Открытие Арене».

– Это второй сезон для команды в лиге. Спрос будет выше, чем в прошлом году?

– Задача остается той же – подготовка футболистов. Естественно, без турнирной мотивации, это невозможно. Ставятся максимально высокие задачи.

– Выиграть ФНЛ?

– Я бы так категорически не говорил, ведь команда сильно обновлена. Получится – почему нет. Бывает, по ходу сезона появляется цель, и ее можно достигать.

– Этот матч прошел на поле академии имени Черенкова. Матч с «Динамо» же состоится на «Открытие Арене». Будут ли еще игры на стадионе основной команды?

– Да, планируем провести там еще несколько матчей. Ближайший – c «Динамо».