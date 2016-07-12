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    Радимов: «Шейдаев перешел в «Трабзонспор»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, как состоялся трансфер футболиста команды Рамиля Шейдаева в турецкий «Трабзонспор».

    «В жизни нужно уметь принимать решения! Тем более мужчине! Помните, как в «Легенде 17»: «Харламов, можешь ты или не можешь – это только тебе решать!» Рядом могут быть со своей правдой и советами близкие — мамы, папы, любимые девочки, друзья, кто угодно, — но решение только за тобой!

    Я к чему — очень рад был получить СМС от, увы, теперь уже бывшего игрока «Зенита-2» Рамиля Шейдаева: «Николаевич, здравствуйте! Я принял решения перейти в «Трабзонспор». Я надеюсь, это правильное решение. Вам большое спасибо за все, я был рад тренироваться с вами и был горд быть частью этой команды. Вы мне очень помогли!!»

    Рамиль принял решение. Уверен, что правильное. Но я никогда не думал, что будет так тяжело расставаться с пацанами! Но у них своя дорога, вперед и выше! Рамиль, мы будем за тебя болеть и радоваться твоим успехам — так же, как и ты нашим! Ты был частью нашей отличной команды! Помнишь, как у Д'Артаньяна: «Мы встретимся, обязательно встретимся!»

    Очень хочу увидеть тебя на ЧМ-2018 — не зрителем, а игроком!

    P.S. Мне нечасто посвящают голы, а Шейдаев, забив в прошлом сезоне 10-й мяч (за 12 матчей), посвятил его мне! Это приятно, чего уж скрывать. Но тут еще важно: была поставлена цель — забить 10. Мужик сказал — мужик сделал», — пишет Радимов.

    Источник: Instagram

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    12.07.2016 06:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +312

      Zly 12 июля 2016, 10:33

      Надеюсь турецкий клуб будет хорошим трамплином, чтобы уехать в Европу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 12 июля 2016, 09:18

      Успехов тебе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 12 июля 2016, 07:56

      Похвально, радует такое отношение между тренером и игроком

      1
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      Рейтинг: +82

      KELT88 12 июля 2016, 07:45

      Молодец, Шейдаев

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