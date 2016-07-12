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    Гусев: «Португальцы показали лучший футбол, когда потеряли Роналду»

    Известный комментатор Виктор Гусев подвел итоги минувшего чемпионата Европы, на котором триумфовала сборная Португалии.

    – Обычно на чемпионатах мира и Европы комментировал меньше матчей. Здесь же установил личный рекорд – восемь игр. По два репортажа из Парижа, Ланса, Бордо, плюс Лион и Лилль. Объехал почти всю Францию. Условия для работы везде одинаковые. В этом смысле уже давно нет разницы, в какой стране проводится чемпионат. Что касается самого Euro, то он получился противоречивым.

    – Почему?

    – У меня двоякое отношение к нынешнему формату. Да, мы увидели новые сборные. И все-таки довольно странно, когда в плей-офф с третьего места выходит команда, не одержавшая ни одной победы. При этом она и становится чемпионом. Финал тоже сложился парадоксально. Мы привыкли, что сборная Португалии – это Криштиану Роналду и все остальные. Но лучший футбол она показала именно после того, как потеряла своего капитана.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2016 06:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 13 июля 2016, 10:00

      переименоывать нужно его в Уткина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 июля 2016, 22:57

      Мне этот чемпионат напомнил Евро-2004, когда незрелищная Греция в финале обыграла Португалов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 12 июля 2016, 09:55

      С птичьими фамилиями коментами в России лучше не быть!

      0
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      Рейтинг: +171

      Sanni333 12 июля 2016, 07:48

      Самый убогий комментатор

      -1
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > Sanni333 12 июля 2016, 09:24

      Гусев всегда был адекватен, по сравнению со многими русскими комментаторами

      -1
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      Рейтинг: +171

      Sanni333 > Bekkz 12 июля 2016, 11:55

      Особенно в матче Уельс-Португалия он где то на поле нашел Бензема с мячом в атаке. Или зашитников сборной португалии и франции перепутать. Да и фамилии произносит что аж по уху режет

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