Шунин: «Динамо» в ФНЛ будет очень тяжело»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился своими впечатлениями после победы бело-голубых в 1-м туре первенства ФНЛ над «Тюменью» (3:0).

«Я думаю, что все будет очень тяжело. И вне зависимости от того, что сегодня было, я думаю, что соперники хорошие, не будут давать легко забивать. Поэтому нужно в каждой игре выходить, выигрывать и двигаться к своей назначенной цели.

Огромное спасибо болельщикам, что приехали поддержать, да еще и в будний день, и летом, когда многие отдыхают и не работают. Ну, а мы со своей стороны показали зрелищный футбол, с множеством моментов и голов», – заявил Шунин.