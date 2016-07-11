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    ФНЛ. «Динамо» разгромило «Тюмень»

    «Динамо» дебютировало в первенстве ФНЛ разгромной победой над «Тюменью». Матч завершился со счетом 3:0. Счет в матче открыл Темников, сыграв на отскоке после удара Панченко со штрафного. Еще два гола забил Панченко. Первый – ударом со штрафного с 30 метров, второй – после выхода один на один с голкипером Смирновым.

    Первенство ФНЛ. 1-й тур

    «Динамо» (Москва) – «Тюмень» – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Темников, 24; 2:0 – Панченко, 57; 3:0 – Панченко, 61.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2016 21:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 июля 2016, 05:10

      Если бы вы здесь не написали -- то кто бы об этом Динамо вообще вспомнил?

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 июля 2016, 22:07

      Обратите внимание на матч Балтика - Шинник счет 1-0, а когда заходишь на этот матч счет 1-0 такой же в пользу Балтики, у них пенальти забил Сердюк на 45 мин., но у Шинника забили Земсков 41 мин., Маляров 79 пен., Маляров 86. т.е. 1- 3 должно быть, может я не правильно считаю или в ФНЛ какие то новые правила...

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      Рейтинг: +171

      Мы Русские 11 июля 2016, 21:48

      За Панченко рад, очень жаль, что ЦСКА его прибрало к себе, совсем не дают шансов заиграть, а ведь парень перспективный.

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > Мы Русские 12 июля 2016, 01:06

      выпускали парня достаточно часто. но он не реализовал себя.
      Следил за его игрой как только прибыл в ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 11 июля 2016, 21:48

      Динамо в ФНЛ смотрится органично. Пусть там и остается, как достопримечательность.

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 11 июля 2016, 21:36

      "Динамо" с победой молодцы!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2016, 21:24

      Да ни чего так еще ФНЛ и смотрится, уж не унылая Португалия, без единого удара в створ ворот точно )))

      -1
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      Рейтинг: +134

      Заря 11 июля 2016, 21:23

      Эх, нам бы вернуть в Томь и Панченко и Темникова...

      -1
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