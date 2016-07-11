ФНЛ. «Динамо» разгромило «Тюмень»

«Динамо» дебютировало в первенстве ФНЛ разгромной победой над «Тюменью». Матч завершился со счетом 3:0. Счет в матче открыл Темников, сыграв на отскоке после удара Панченко со штрафного. Еще два гола забил Панченко. Первый – ударом со штрафного с 30 метров, второй – после выхода один на один с голкипером Смирновым.

Первенство ФНЛ. 1-й тур

«Динамо» (Москва) – «Тюмень» – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Темников, 24; 2:0 – Панченко, 57; 3:0 – Панченко, 61.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ