Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Азмун подал заявление в Палату по разрешению споров ФИФА на «Рубин»

Азмун подал заявление в Палату по разрешению споров ФИФА на «Рубин»

11 июля 2016, 12:11
10

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал подробности конфликта, который разгорается вокруг «Рубина» и форварда Сердара Азмуна, готовящегося к новому сезону в составе «Ростова».

– По моей информации, у Азмуна в контракте с «Рубином» существует опция так называемого buy-out. Согласно ней, казанцы обязаны осуществить трансфер футболиста в любой клуб, который предложит определенную сумму. Разумеется, с согласия игрока.

– Такое предложение делал «Ростов»?

– Да, и предложена была та сумма, которая обозначена в контракте Азмуна.

– Это 2,5 миллиона евро?

– Без комментариев.

– Что ответил «Рубин» на предложение дончан?

– Отказался исполнять контракт. Хотя и «Ростов», и футболист были согласны на такой вариант. На взгляд Азмуна, именно «Рубин» нарушил договор, отказавшись его продавать.

– «Рубин» заявляет о том, что подаст жалобу в ФИФА.

– Да, читал такой комментарий, но дело в том, что сам футболист уже обратился в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие требования у Азмуна? Признать, что контракт нарушили в Казани. В ФИФА приняли дело к рассмотрению и отправили документы в «Рубин» для того, чтобы запросить позицию клуба. В общем, существует спор, но инициирован он футболистом. Сам Азмун никуда не сбегал, ничего не нарушал – просто хотел исполнения контракта его прежней командой.

– Заявление об уходе из «Рубина» он написал?

– Да. Трижды – с просьбой исполнить контракт. На четвертый он расторг соглашение. Для Азмуна странно слышать заявления, что его дисквалифицируют и вернут. Он не вещь, чтобы возвращать.

– У «Ростова» же вот-вот заявка на еврокубки. Успеют?

– Возможно, ясность наступит на следующей неделе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Азмун Сердар
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Qranat
1468229464
Ну что же... нового ничего НЕТ - руководство Республики и клуба вновь подмочило себе репутацию в футбольном мире, не выполняя договорные обязательства !!! А гнилая газетенка БО только подбрасывает уголек, расжигая скандал и делая из руководителей "Рубина" клоунов... и они это заглатывают. Кто же теперь, уважающий себя (игрок, тренер) пойдет в эту бригаду хитроманов... если только за баблом ? Все перевернули с ног на голову, а оказывается виновен казанский неуклюжий и не самостоятельный менеджмент с руководством, а не маэстро Бердыев и Азмун. Позорники. ФИФА, кроме решения по контракту Азмуна еще нужно и наказать казанских бабками и дисквой, или ограничениями по трансферам. Юрист прямо заявил, что РФПЛ обязаны были внести Азмуна в заявку "Ростова" и до разбирательства. Думаю, нужно и Прядкина уже научить жить по футбольным законам, а не по понятиям - у кого адм. ресурс, тот и прав. Почему-то по Еременко у него не было сомнений по регистрации в армейском легионе, а по Азмуну появились... Или это интерес еще и третьих лиц в лице боссов ЦСКА, Зенита и Спартака, а не только Рубиновых ? Посмотрим как еще и Мутко со своей бригадой отреагирует. А вообще-то пора все футбольное руководство отправлять в отставку... Достали. За Державу обидно.
Ответить
Ris
1468232317
Что-то я запутался. Рубин отдал Ростову в аренду с правом выкупа игрока, Ростов по окончании срока аренды предложил Рубину заранее прописанную сумму, Рубин пошел на попятную. Азмун разочаровался и решил воспользоваться опцией buy-out, но Рубин снова отказал? Wtf?
Ответить
FanatSerj
1468234341
Аааааааа вон оно что михалыч, а то я уж думал "Ростов" это прям злые гопники, отжали игрока у Рубина, а оказывается Рубина жаба душит отпускать игрока за такие деньги. (Реально то он явно побольше 2,5 евро лямов стоит)
Ответить
Главные новости
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
3
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
5
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
3
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Все новости
Все новости
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
6
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+