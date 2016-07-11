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    Роналду подарил «Серебряную бутсу» Нани

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подарил «Серебряную бутсу» партнеру по команде полузащитнику Нани. Случилось это после победы над Францией (1:0) в финале Евро-2016.

    «Ты больше, чем капитан, ты – чемпион! Спасибо за подарок! Вперед, Португалия, мы — чемпионы!» – написал Нани в Instagram

    Напомним, что «Золотую бутсу» получил форвард сборной Франции Антуан Гризманн, забивший 6 голов и сделавший две результативные передачи. Роналду провел на турнире 625 минут, за которые он забил три гола и отдав три результативные передачи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    11.07.2016 09:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 11 июля 2016, 12:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Некуда Роналдику складировать трофеи. Медяшку можно и подарить.

      -4
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 11 июля 2016, 11:33

      Дзюба метчтал о бутце на евро болелы купите ему деревянную бутцу он иуда

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июля 2016, 10:32

      Все правильно-Роналду нужно все самое лучшее,так что серебро можно и подарить.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июля 2016, 09:57

      Неудивительно, ибо Роналду, пожалуй, самый отреченный от всего, кроме побед на футбольном поле, человек. Для него существует лишь первое место и главный приз. И мне абсолютно до лампочки, как реагирует на имя Роналду завистливо-ненавидящая всё и вся часть публики. Также, как и неинтересна тема его личной жизни - мне то с того что? Криштиану, в отличие от злопыхателей, личность, добившаяся очень многого. Главное, что он есть и это здорово!

      18
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      Рейтинг: -130

      калач > ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июля 2016, 19:49

      не удивлюсь если окажется что он на мельдонии бегает

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