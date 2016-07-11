Месси может уйти из «Барселоны» в 2018 году

«Барселона» может лишиться в 2018 году своего лидера – Лионеля Месси, который может покинуть каталонскую команду после завершения своего действующего контракта. В последнее время дела у Месси пошли на спад. Этому поспособствовали поражение сборной Аргентины от Чили в финале Кубка Америки, а также вынесенный недавно приговор суда за уклонение от уплаты налогов, по которому футболисту полагается срок в 21 месяц тюрьмы.

Напомним, после поражения в Кубке Америки Месси объявил о завершении карьеры в национальной команде.