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    Газзаев: «В финале Евро-2016 мои предпочтения будут на стороне португальцев»

    Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Франции. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Считаю, что в этом матче нет фаворита, так как раз команда оказалась в финале, то это не случайно, и она заслужила это своей игрой. В сборной Португалии, помимо Роналду, есть опытные игроки, завоевывавшие европейские трофеи, но и среди французов много по-игровому опытных футболистов – Погба, Гризманн, Марсьяль, Коман, которые выступают в ведущих европейских клубах и регулярно борются за победу в своих чемпионатах и в Лиге чемпионов.

    У Португалии есть фактор Роналду, который из матча в матч демонстрирует высочайшее мастерство и по праву является одним из лидеров мирового футбола. В этом плане французы более сбалансированы, так как не зависят от одного игрока. Однако мои предпочтения будут на стороне португальцев, потому что я искренне хочу, чтобы Роналду наконец-то завоевал трофей со своей национальной командой, также как я хотел, чтобы в финале Кубка Америки победила Аргентина вместе с Месси. Ведь соперничество этих двух футболистов на сегодняшний день определяет уровень мирового футбола», – сказал Газзаев.

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    Источник: ТАСС

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    10.07.2016 12:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 июля 2016, 13:47

      Гав гав.

      0
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 10 июля 2016, 13:03

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