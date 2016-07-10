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    Аленичев: «У Песьякова и Реброва одинаковые шансы начать сезон в стартовом составе»

    Наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев пообщался с журналистами после товарищеского матча с «Сараево» (2:0).

    «Замена Песьякова на Реброва была запланирована, как и выход на поле Мелкадзе, Зуева и Зобнина. Меня немного тревожит ситуация, в которой Песьяков чувствует себя не совсем уверенно, на данный момент делаю скидку на то, что он играет под нагрузками и у нас идет процесс подготовки к старту сезона. Надеюсь, в официальных играх он будет выглядеть увереннее. Хотя могу сказать, что на данный момент у Песьякова и Реброва одинаковые шансы начать сезон в стартовом составе.

    Ромуло выглядит не так убедительно в своей привычной позиции? Может быть, он будет выглядеть лучше в официальных играх. С учетом Лиги Европы нам предстоит сыграть девять игр за месяц, надеюсь, он еще успеет набрать необходимую форму», – сказал Аленичев.

    Источник: ТАСС

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    10.07.2016 06:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 10 июля 2016, 07:40

      Оба очень хорошие вратари.

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