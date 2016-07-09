Дешам: «Португалия очень сильна и попала в финал совсем не случайно»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими ожиданиями перед финалом Евро-2016 против Португалии.

«У нас есть шанс стать чемпионами Европы. Не важно, сколько тебе лет – 18, 20 или намного больше. У тебя есть возможность завоевать трофей, и нужно ею воспользоваться, не слишком задумываясь о том, что будет потом. Все игроки понимают, какая честь им выпала – сыграть в финале Евро в Париже.

После полуфинала у нас не было времени задумываться над тактикой. Важно было восстановиться после сложного матча, но я уверен, что мои ребята будут готовы к этому сверхважному поединку.

Моя победа в 2000-м в бытность игроком – дело прошлое. Сейчас другая история, и я, конечно же, являюсь ее частью, будучи главным тренером. Да, то был приятный и полезный опыт, который я стараюсь использовать, но говорить о прошлом не люблю. Имеет значение только настоящее и будущее.

Португалия очень сильна и в финал попала совсем не случайно. Как и нас, португальцев много критиковали на старте турнира. Но и мы, и они вышли в финал. Это опытная команда, которая может менять тактическую схему в зависимости от соперника.

Очень надежно играет их оборонительная линия. Португальцы не применяют высокий прессинг, но стараются проводить быстрые контратаки, используя высокую скорость двух нападающих», – заявил Дешам.