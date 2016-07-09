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  • Колосков: «Распустить сборную России – значит закрыть ее на какое-то время, попросту не собирать и не участвовать в ЧМ-2018»

Колосков: «Распустить сборную России – значит закрыть ее на какое-то время, попросту не собирать и не участвовать в ЧМ-2018»

9 июля 2016, 18:40
9

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу петиции о роспуске сборной России. Напомним, на данный момент она набрала 700 тысяч подписей.

«Что такое – распустить сборную команду? Ликвидировать всех футболистов, которые были в заявке? Есть шесть-семь человек, которые вообще не выходили на поле на Евро-2016. Великолепно сыграл Игорь Акинфеев, хорошо – Василий Березуцкий и Олег Шатов. Их тоже распустить? Сборная и так уже распущена. Нет тренера – нет команды. Петиция – это какая-то чушь, вокруг которой создали ажиотаж. Ни один орган не вправе распустить сборную. Это прерогатива РФС.

Прошли те времена, когда команду ЦСКА распустили из-за того, что сборная плохо выступила на Олимпиаде. Потом всем вернули звания заслуженных мастеров спорта. Как только болельщики разъяснят, что значит распустить сборную, футбольные функционеры отреагируют на петицию. Распустить – это значит закрыть на определенное время, не собирать ее попросту, не участвовать в чемпионате мира 2018 года», – отметил Колосков.

Источник: «Советский спорт»
Россия
Комментарии (9)
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солмон
1468079196
Да лучше уж не участвовать, чем дома так обкакаться
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Juve1897
1468080385
Ясень пень что лучше распустить и не учавствовать в домашнем ЧМ чем вот так вот позориться, сейчас на всю Европу, в 18м году на весь мир. Уделить должное время и средства 14-17летним пацанам, вложить в их развитие и достойно сыграть на ЧМ в Катаре в 2022м году.
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nemolod
1468081423
В лучшем случае на эту петицию вяло или формально отреагируют, однако многие никак не могут понять,что нынешний футбол-это бизнес,что в нем крутятся очень большие деньги и просто вот так что-то взять и закрыть просто ничего не будет! Тем более домашний мундиаль-это финансы крупных международных корпораций,вложенных в стадионы,гостиничные комплексы,транспорт,а государство дало гарантии! Поэтому все будет подолжаться,а в сборной скоро появится новый главный тренер и все эмоции после Евро постепенно утихнут!
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electroguide
1468082077
вам уважаемый Колосков тоже пора на пенсию!!!! Сидят там одни старики, которым дела нет до спорта!!!! Вам что не стыдно начальники???? У вас совести нет, уходите в отставку!!!!
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electroguide
1468082562
а что касается петиции, половине сборной можно сказать прощай потому, что у них возраст просто зашкаливает!!!! проблема в другом, где молодежь??? Лично я считаю нужно дать 1/3 нынешнего состава играть на ЧМ 2018, а остальные????? даже не знаю что написать не наберем наверное, но почему у Уэльса игроки из второго английского дивизиона???? и ничего бьются..... не нужно быть технарем первоклассным чтобы играть в футбол... или попросту пропустить ЧМ 2018, все равно будет провал, но есть надежда, что даже тот же Кокорин будет биться у нас дома, чтобы смыть позор и многие будут доказывать нам болелам, что мы все-таки гордимся что живем в России!!!! Думаю у себя дома России сможет дойти до 1/4 финала иначе все что происходит сейчас пустая трата времени....
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yorgenbarenz
1468082889
Мистер Колосков! Вы не путайте член с гусиной шеей ! Народ требует разогнать нынешний состав сборной,а не запретить её как порнографию или,там, расстрелять.
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Serjoga
1468088692
Вот этих "захваленных и незаменимых" красавчиков, сливших ЧМ-2014 и Евро-2016 и распустить! Забыть о них! Им были даны шансы, но они их загубили! Набирать новых ребят, не нюхавших пороху в сборной и 2 года их вести ло ЧМ в России! Филимонов допустил одну ошибку и про него забыли на 16 лет. А эти неприкасаемые?
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