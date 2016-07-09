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    Хоу является кандидатом на пост главного тренера сборной Англии

    Наставник «Борнмута» Эдди Хоу рассматривается Федерацией футбола Англии как один из кандидатов на пост главного тренера национальной команды.

    Сообщается, что Хоу не против начать переговоры по поводу вероятного назначения. По информации СМИ, FA также не исключает иностранные кандидатуры, но при этом вариант с доморощенным специалистом наиболее привлекательным для нее.

    Если 38-летний Хоу все-таки займет кресло главного тренера сборной Англии, то в его штаб, скорее всего, войдет кто-либо из опытных возрастных тренеров. Ожидается, что это будет Харри Реднапп.

    Источник: Daily Mail

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    09.07.2016 17:44
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